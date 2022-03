Azotifé – Bulles d’R Recup’R, 7 avril 2022, Saint-Paul.

Azotifé – Bulles d’R

du jeudi 7 avril au jeudi 2 juin à Recup’R

Chloë vous invite à découvrir les ressorts des boissons fermentées. Entre boisson santé et savoir-faire millénaire, embarquez dans ce voyage à la découverte des bactéries qui peuplent notre vie ! Vous vous familiariserez avec le Kombucha, littéralement “champignon de thé”, et vous apprendrez à cultiver un levain de gingembre. Les jours de beau temps, vous pourrez également apprendre à faire ce fabuleux soda à l’ananas: le Tepache ! Cet atelier vous apportera de bonnes bases pour vous lancer dans une frénésie pétillante de recettes fermentées. N’oubliez pas de ramener 2 bocaux en verre propres si vous souhaitez repartir avec votre levain et votre souche de Kombucha ? Retrouvez-nous les premiers jeudis du mois à 14h à Récup’R (12 Avenue du Grand Piton 97460 Saint-Paul ) >> Nos ateliers sont réservés aux adhérent.e.s d’ Ekopratik option Récup’R. Adhésion possible sur place ou en ligne sur helloasso : [https://www.helloasso.com/associations/ekopratik](https://www.helloasso.com/associations/ekopratik)

Recup’R 12 avenue grand piton, Cambaie Saint-Paul ZA Cambaie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T14:00:00 2022-04-07T16:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T16:00:00;2022-06-02T14:00:00 2022-06-02T16:00:00