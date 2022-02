AZOTIFE Bulles d’R Recup’R Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

Récup’R vous présente son nouvel atelier AZOTIFE ! Chloë vous invite à découvrir les bienfaits des boissons fermentées (Kéfir, Kombucha, Ginger beer et bien d’autres) mais aussi à conserver vos aliments grâce à la lacto-fermentation. Cet atelier vous apportera de bonnes bases pour vous lancer dans une frénésie pétillante de recettes fermentées. Retrouvez-nous le Jeudi 24/02/2022 à 14h à Récup’R (12 Avenue du Grand Piton 97460 Saint-Paul )

Adhésion à Ekopratik Option Récup’R

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T16:00:00

