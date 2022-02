AZIZ SAHMAOUI ET UoG + B.I.M La Batterie – Guyancourt, 27 mai 2022, Guyancourt.

AZIZ SAHMAOUI ET UoG + B.I.M

La Batterie – Guyancourt, le vendredi 27 mai à 20:30

AZIZ SAHMAOUI & UNIVERSITY OF GNAWA Entre musique traditionnelle africaine et rythmes d’Occident, le chanteur et multi-instrumentiste marocain Aziz Sahmaoui nous invite à un chaleureux voyage musical, dont la transe est le ferment. Ancien pilier de l’Orchestre National de Barbès, Aziz Sahmaoui vole depuis quelques années de ses propres ailes avec son groupe « University of Gnawa ». Leur source d’inspiration : l’art des Gnawas. Ces descendants d’esclaves noirs du Maghreb qui utilisaient la musique à des fins thérapeutiques, plongeant danseurs et musiciens dans une transe hypnotique. Avec ce troisième opus, Poetic Trance, Aziz Sahmaoui nous conduit au cœur du désert du Sahara, pour célébrer le paradis africain, sa lumière, ses couleurs. Maniant aussi bien les mots que le luth des griots, le poète raconte, en arabe, l’amour, les habitants, la peur de l’autre parfois mais surtout chante la paix. Creusant le sillon de cet héritage, Aziz Sahmaoui et ses musiciens proposent un fabuleux voyage entre hier et aujourd’hui, où les cordes et les rythmes des instruments traditionnels (mandole, n’goni, kora…) se mêlent aux sonorités plus urbaines du jazz, du blues ou du rock. Cette musique spirituelle et profane dégage une fièvre puissante. BENIN INTERNATIONAL MUSICAL (BIM) Se réapproprier les rythmes vodoun et les chants traditionnels béninois à travers des tonalités trip-hop, pop-rock et électroniques, tel est le pari du BENIN INTERNATIONAL MUSICAL (BIM) qui cristallise le bouillonnement créatif de la scène musicale du pays, riche de la musique de ses ancêtres du Dahomey. Ce groupe, composé de 7 musiciens-vocalistes, propose à travers ses chansons un mélange jouissif de mélodies traditionnelles, urbaines et électriques, sans abandonner pour autant la puissance polyrythmique des percussions ni la ferveur des chants polyphoniques. Le BIM raconte à sa façon le continent africain tout en mettant en lumière la culture vodoun qui, au-delà des idées reçues, prône une attitude positive tournée vers la terre et les hommes. Peu connaissent la musique du Bénin, née des danses du culte vaudou. Pourtant, c’est la source de courants musicaux majeurs du 20ème siècle, du jazz au rock en passant par le blues, le gospel, l’afrobeat, le rap. C’est pour raconter cet héritage que le projet BIM est né ! Les musiciens y chantent le respect et offrent leurs mots à tous les malades, les prisonniers, les pays en guerre. Ici la guitare groovy, les choeurs rayonnants et le flow hip hop de Jean Gbètognon Houenou alias Yewhe se mêlent dans une parfaite harmonie à la fusion de rythmes traditionnels et de beats electro. Le BIM s’intéresse au développement de la scène musicale béninoise actuelle, à son patrimoine, à son histoire, à l’éducation et à la formation artistique des jeunes dans le pays pour son rayonnement à l’international. Le BIM à développé un projet d’éducation et de formation en proposant aux artistes et acteurs culturels béninois des ateliers de pratique autour de l’enregistrement, de la Musique Assistée par Ordinateur, de la vidéo, de la photo et des médias, ils seront sensibilisés et formés par des intervenants professionnels évoluant autour du « Benin International Musical ». ▬▬▬▬▬▬ Pass 1 jour au tarif unique de 16€ / pass vendredi + samedi à 25€ Plus d’informations sur www.labatteriedeguyancourt.fr Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 16,00€

Musiques du Monde Dans le cadre du Week-end musiques actuelles du monde

La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt



