HOMMAGE À ALFRED ROUX Aziré Benet, 18 octobre 2023, Benet.

Benet,Vendée

Savez-vous pourquoi le bistro se nomme « CHEZ ALFRED ? » En hommage à Alfred Roux, instituteur à Aziré et résistant pendant la seconde guerre mondiale !.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 18:00:00. .

Aziré Salle des fêtes d’Aziré

Benet 85490 Vendée Pays de la Loire



Do you know why the bistro is called « CHEZ ALFRED? » As a tribute to Alfred Roux, a schoolteacher in Aziré and member of the Resistance during the Second World War!

¿Sabes por qué el bistró se llama « CHEZ ALFRED »? En homenaje a Alfred Roux, profesor en Aziré y miembro de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial

Wissen Sie, warum das Bistro den Namen « CHEZ ALFRED » trägt? Zu Ehren von Alfred Roux, Lehrer in Aziré und Widerstandskämpfer während des Zweiten Weltkriegs!

Mise à jour le 2023-10-13 par Vendée Expansion