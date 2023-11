FÉÉRIE DE NOËL Azille, 10 décembre 2023, Azille.

Azille,Aude

Marché de Noël créateurs et artisans, animations, gonflables, visite du père Noël, restauration chaude et buvette sur place..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 17:30:00. .

Azille 11700 Aude Occitanie



Christmas market for artists and craftspeople, entertainment, inflatables, visit from Santa Claus, hot food and refreshments on site.

Mercado navideño de diseño y artesanía, animación, hinchables, visita de Papá Noel, comida caliente y refrescos in situ.

Weihnachtsmarkt mit Kreateuren und Kunsthandwerkern, Animationen, Hüpfburgen, Besuch des Weihnachtsmanns, warme Speisen und Getränke vor Ort.

