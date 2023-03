BALADES DES SAVEURS : « LES TROIS TERROIRS » Azillanet Azillanet Catégories d’Évènement: Azillanet

Depuis la Cave des Trois Blasons, nous découvrirons les terroirs « Les Mourels », « le petit Causse » et « le Causse ».

Cette boucle d’environ 16 Km n’est pas un itinéraire sportif et ne présente pas de difficultés techniques, elle s’adresse toutefois à des marcheurs réguliers. Une pause dégustation « Vins et produits du terroir » aura lieu en milieu de matinée,près des gorges de la Cesse.

Le déjeuner se déroulera au Relais Chantovent à Minerve avec un menu terroir en « accord mets et vins ». Une visite de la cave des Trois Blasons et une dégustation clôtureront cette journée. RENDEZ-VOUS AU PAYS

Participation demandée – précisions lors de l’inscription. contact@allianceminervois.com +33 4 68 91 22 61 http://www.allianceminervois.fr/ Azillanet

