FÊTE PAYSANNE D'AUTOMNE Azillanet

Hérault

FÊTE PAYSANNE D'AUTOMNE, 6 octobre 2023, Azillanet

2023-10-06 – 2023-10-07

Hérault . La fête paysanne a pour objectif de faire la promotion des acteurs de l’agroécologie paysanne du Minervois, et de sensibiliser

le grand public aux problématiques agricoles et environnementales.

• marché de paysans et artisans locaux

• conférences grand publics

• spectacle et concerts

• ateliers pratiques +33 7 66 46 42 80 https://chemincueillant.wordpress.com/ Azillanet

