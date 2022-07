AZFISH, PAR MÉTALEAU Harol Harol Catégories d’évènement: Harol

2022-10-01 – 2022-10-31

Pendant un mois, l’AZFish, du sculpteur vosgien Métaleau, sera installée devant la médiathèque de Harol. Construite à partir de reliques de l’usine AZF, de Toulouse, récupérées après la terrible explosion du 21 septembre 2001, elle nous interroge sur le monde que nous souhaitons… Elle fait aussi référence à l’univers Steampunk, mouvement qui mêle esthétique et technologie de XIXe siècle et éléments de science-fiction, largement inspiré par Jules Verne. Spectacle proposé dans le cadre de la manifestation culturelle « Un monde rêvé… » initiée et organisée par le Conseil départemental des Vosges. Sur réservation. À partir de 7 ans. bibli.harol@orange.fr +33 9 67 18 50 73 http://www.mediatheque-vosges.c3rb.org/animations/manifestations-mdv/165-un-monde-reve © Métaleau

