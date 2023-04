Visite guidée : les collections racontent l’histoire, 8 juin 2023, Azeville.

À partir d’une sélection d’objets issus des collections de la batterie (invisible du public habituellement), de fac-similés et d’outils numériques, découvrez autrement l’histoire du site et du mur de l’Atlantique.

En fin de visite, échange possible sur les métiers du patrimoine, des musées, les méthodes de conservation et valorisation des collections..

2023-06-08 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-08 19:00:00. .

Azeville 50310 Manche Normandie



From a selection of objects from the collections of the battery (usually invisible to the public), facsimiles and digital tools, discover the history of the site and the Atlantic Wall in a different way.

At the end of the visit, there will be the possibility of a discussion on the professions of heritage, museums, and the methods of conservation and valorisation of collections.

A partir de una selección de objetos de las colecciones de la batería (habitualmente invisibles para el público), facsímiles y herramientas digitales, descubra la historia del emplazamiento y del Muro Atlántico de una forma diferente.

Al final de la visita, habrá ocasión de debatir sobre las profesiones del patrimonio y de los museos, y sobre los métodos de conservación y promoción de las colecciones.

Anhand einer Auswahl von Objekten aus den Sammlungen der Batterie (normalerweise für die Öffentlichkeit nicht sichtbar), von Faksimiles und digitalen Tools können Sie die Geschichte des Ortes und des Atlantikwalls auf andere Weise entdecken.

Am Ende des Besuchs besteht die Möglichkeit, sich über die Berufe im Bereich Kulturerbe und Museen sowie über die Methoden zur Erhaltung und Aufwertung von Sammlungen auszutauschen.

