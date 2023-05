Visite du village d’Azet AZET, 13 août 2023, Azet.

Azet,Hautes-Pyrénées

Ce village de montagne a su garder une activité pastorale importante que vous découvrirez en déambulant dans les rues. L’église romane située au cœur du village vous ouvrira ses portes pour vous laisser admirer les peintures murales et un mobilier religieux remarquable..

2023-08-13 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-13 16:30:00. EUR.

AZET Devant l’église

Azet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



This mountain village has kept an important pastoral activity that you will discover while strolling through the streets. The Romanesque church located in the heart of the village will open its doors to let you admire the murals and a remarkable religious furniture.

Este pueblo de montaña ha conservado una importante actividad pastoril que descubrirá paseando por sus calles. La iglesia románica situada en el corazón del pueblo le abrirá sus puertas para que admire las pinturas murales y el notable mobiliario religioso.

Dieses Bergdorf hat es verstanden, eine wichtige pastorale Tätigkeit zu bewahren, die Sie bei einem Spaziergang durch die Straßen entdecken können. Die romanische Kirche im Herzen des Dorfes öffnet ihre Türen, damit Sie die Wandmalereien und das bemerkenswerte religiöse Mobiliar bewundern können.

