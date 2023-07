Ouverture de l’église d’Azet AZET Azet Catégories d’Évènement: Azet

Hautes-Pyrénées Ouverture de l’église d’Azet AZET Azet, 18 juillet 2023, Azet. Azet,Hautes-Pyrénées Cette église romane possède de remarquables peintures murales du XVIe siècle..

2023-07-18 10:00:00 fin : 2023-07-18 12:00:00. EUR.

AZET Eglise

Azet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



This Romanesque church has remarkable 16th century wall paintings. Esta iglesia románica conserva notables pinturas murales del siglo XVI. Diese romanische Kirche besitzt bemerkenswerte Wandmalereien aus dem 16.

