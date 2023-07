Fête et brocante à l’étang de La Chaume Azerables, 29 juillet 2023, Azerables.

Azerables,Creuse

Retrouvez toute l’ambiance des fêtes d’antant dans un cadre exceptionnel.

Profitez de la fête de l’étang de la Chaume, venez chiner dans une ambiance bucolique et estivale.

Arrivée des brocanteurs dès 6h du matin.

Nombreuses animations, exposition de vieux tracteurs et vieilles voitures, démonstration de batteuse………

Concours de pêche et de pétanque.

Soirée entrecôte frites le samedi soir suivie d’un grand feu d’artifice et d’un bal populaire..

2023-07-29 fin : 2023-07-30 23:00:00. .

Azerables 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Rediscover the atmosphere of the festivities of yesteryear in an exceptional setting.

Take advantage of the Fête de l’Etang de la Chaume, and come bargain hunting in a bucolic, summery atmosphere.

Brocanteurs arrive at 6am.

Lots of entertainment, old tractor and car show, threshing machine demonstration………

Fishing and pétanque competitions.

Entrecôte frites evening on Saturday followed by fireworks and a popular dance.

Redescubra el ambiente de las fiestas de antaño en un marco excepcional.

Aproveche la fête de l’étang de la Chaume, venga a buscar gangas en un ambiente bucólico y veraniego.

Los vendedores de segunda mano llegan a las 6 de la mañana.

Mucha animación, exposición de tractores y coches antiguos, demostración de trilladoras………

Concursos de pesca y petanca.

El sábado por la noche, churrasco con patatas fritas, fuegos artificiales y baile popular.

Finden Sie die ganze Atmosphäre der früheren Feste in einer außergewöhnlichen Umgebung wieder.

Genießen Sie das Fest am Étang de la Chaume, kommen Sie zum Stöbern in einer bukolischen und sommerlichen Atmosphäre.

Ankunft der Trödler ab 6 Uhr morgens.

Zahlreiche Animationen, Ausstellung von alten Traktoren und Autos, Vorführung der Dreschmaschine……….

Angel- und Boule-Wettbewerbe.

Abend mit Entrecôte und Pommes frites am Samstagabend, gefolgt von einem großen Feuerwerk und einem Volkstanz.

Mise à jour le 2023-04-12 par Creuse Tourisme