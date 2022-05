AZÉ EN FÊTE Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

AZÉ EN FÊTE Château-Gontier-sur-Mayenne, 12 juin 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne. AZÉ EN FÊTE Route de Coudray Azé Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-06-12 – 2022-06-12 Route de Coudray Azé

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne EUR 12 12 Azé en fête le dimanche 12 juin au théâtre de verdure, route de Coudray. Au programme :

– vide grenier de 07h à 189h

– randonnée gourmande avec étapes sur circuits inédits privés. A 10h30, départ de la randonnée de 17km. A 11h, départ de la randonnée de 10km (départs du théâtre de verdure). Réservations est inscriptions jusqu’au 3 juin via helloasso : https://tinyurl.com/aze-en-fete ou par téléphone au 06 62 08 09 00 / 02 43 70 78 86 (tarif unique 12 €)

– animations tout au long de la journée : jeux en bois, magicien, déambulation, structure sur ballons.

