AZB, 21 janvier 2023, Lanton

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton Lanton Gironde Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

2023-01-21 – 2023-01-21

AzB revient enfin au Baryton, avec son funk mâtiné de soul et de blues, faisant la part belle aux cuivres et à l’orgue Hammond. Avec un répertoire renouvelé, plus festif que jamais, et impatients de vous retrouver pour un concert funky et groovy »

+33 6 43 51 95 84

