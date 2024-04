Azay Tech 3D Azay-le-Rideau, samedi 4 mai 2024.

Durant une journée, professionnels, associations et particuliers se rassemblent et exposent au public Tourangeau leurs projets et leur produits numériques, autour d’une thématique centrée sur l’impression 3D. Pour le public, l’accès est gratuit tout comme pour les exposants qui peuvent montrer leur savoir-faire dans les meilleures conditions. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-04 18:00:00

Salle polyvalente Auguste Rodin

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

