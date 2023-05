Label-eau, 2 juillet 2023, Azay-sur-Indre.

Fête sur le thème de l’eau et la protection environnementale. 7° édition. Animations sur le thème de l’eau toute la journée et repas du soir (payant et à réserver)..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-03 02:50:00. EUR.

Azay-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Festival on the theme of water and environmental protection. 7th edition. Animations on the theme of water all day and evening meal (paying and to be reserved).

Festival sobre el tema del agua y la protección del medio ambiente. 7ª edición. Animaciones sobre el tema del agua durante todo el día y cena (de pago y a reservar).

Fest zum Thema Wasser und Umweltschutz. 7° Ausgabe. Animationen zum Thema Wasser den ganzen Tag über und Abendessen (kostenpflichtig und zu reservieren).

