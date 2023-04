Visite « En cuisine avec Bertille » Parking des Compagnons, 26 décembre 2023, Azay-le-Rideau.

Guidés dans les salles du château par Dame Bertille dans son habit de cuisinière, petits et grands découvriront les coulisses de la vie de château et les secrets de la gastronomie au XIXe siècle. Car c’est une mission bien importante que de préparer repas et grands soupers pour les marquis et leurs.

Mardi 2023-12-26 à 10:30:00 ; fin : 2024-01-05 11:30:00. 8 EUR.

Parking des Compagnons

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Guided through the rooms of the castle by Dame Bertille in her cook’s outfit, young and old alike will discover the backstage of castle life and the secrets of 19th century gastronomy. For it is a very important mission to prepare meals and grand suppers for the marquis and their

Guiados por las estancias del castillo por Dame Bertille vestida de cocinera, grandes y pequeños descubrirán los bastidores de la vida en el castillo y los secretos de la gastronomía del siglo XIX. Y es que preparar comidas y grandes cenas para los marqueses y sus invitados es una misión muy importante

Geführt von Dame Bertille in ihrer Kochkleidung durch die Räume des Schlosses, entdecken Groß und Klein die Hintergründe des Schlosslebens und die Geheimnisse der Gastronomie im 19. Denn es ist eine sehr wichtige Aufgabe, Mahlzeiten und große Abendessen für die Marquis und ihre Gäste zuzubereiten

