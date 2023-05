Visite théâtralisée de la ville d’Azay-le-Rideau Office de Tourisme, 21 juillet 2023, Azay-le-Rideau.

Une visite des plus insolites ! Une autre façon de découvrir la ville d’Azay-le-Rideau et de son histoire!

Réservation fortement conseillée..

Vendredi 2023-07-21 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-21 18:30:00. 7 EUR.

Office de Tourisme

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A most unusual visit! Another way to discover the city of Azay-le-Rideau and its history!

Reservation strongly advised.

Una visita insólita Otra manera de descubrir la ciudad de Azay-le-Rideau y su historia

Se recomienda encarecidamente reservar.

Ein Besuch der ungewöhnlichsten Art! Eine andere Art, die Stadt Azay-le-Rideau und ihre Geschichte zu entdecken!

Reservierung wird dringend empfohlen.

Mise à jour le 2023-05-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme