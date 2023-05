Marché Nocturne, 7 juillet 2023, .

Artisanat, gourmand et familial, le marché nocturne d’Azay-le-Rideau vous accueille aux portes du Château..

Vendredi 2023-07-07 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-07 . .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Craft, gourmet and family, the night market of Azay-le-Rideau welcomes you at the gates of the Castle.

El mercado nocturno de Azay-le-Rideau es un mercado de artesanía familiar a las puertas del castillo.

Kunsthandwerk, Feinschmecker und Familien, der Nachtmarkt von Azay-le-Rideau empfängt Sie vor den Toren des Schlosses.

