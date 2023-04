Exposition » Nos héros animés des années 80″, 1 juillet 2023, Azay-le-Rideau.

L’exposition estivale aura pour thème « Nos Héros animés des années 80 » afin de mettre à l’honneur un illustrateur tourangeau : Bernard Deyriès qui a, entre autre, crée et réalisé Les Mystérieuses Cités d’Or, Ulysse 31, L’Inspecteur Gadget..

2023-07-01 à ; fin : 2023-08-31 . .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The summer exhibition will have as a theme « Our animated heroes of the 80s » in order to honor an illustrator from Tours: Bernard Deyriès who, among other things, created and directed The Mysterious Cities of Gold, Ulysses 31, Inspector Gadget.

El tema de la exposición de verano será « Nuestros héroes animados de los 80 », en honor a un ilustrador de Tours: Bernard Deyriès que, entre otras cosas, creó y dirigió Las misteriosas ciudades de oro, Ulises 31 y El inspector Gadget.

Die Sommerausstellung steht unter dem Motto « Unsere animierten Helden der 80er Jahre », um einen Illustrator aus Tours zu ehren: Bernard Deyriès, der u. a. Die geheimnisvollen Goldstädte, Ulysses 31 und Inspektor Gadget geschaffen und gedreht hat.

