Roadtrip du Musée, 10 juin 2023, Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau.

Azay-le-Rideau ,Indre-et-Loire , Azay-le-Rideau

Roadtrip du Musée

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

2023-06-10 10:00:00 10:00:00 – 2023-06-10 18:30:00 18:30:00

Azay-le-Rideau

Indre-et-Loire

Azay-le-Rideau .

Chaque 2ème Samedi du mois, sortez vos véhicules et participer au Roadtrip du Musée Maurice Dufresne. Au programme :

Café de bienvenue à 10h15, visite du Muséede 10h30 à 12h, apéritif et repas au restaurant Chez Jeannot du Musée à 12h15, photo de groupe et remise du RoadBook à 14h, départ pour une ballade avec votre voiture ancienne, Youngtimers ou sportives sur les jolies routes du Ridellois et des alentours à 14h30 (Possibilité de louer un véhicule au besoin). Encadrement : Tours Auto Évènement. Au programme de la Ballade : Une visite de Château ou site touristique, une dégustation dans une cave et escales insolites, retour au Musée pour ceux qui auraient besoin de récupérer leur véhicule à 18h30. Prix de la journée : nous contacter. Réservation obligatoire. Dans la limite des places di

Chaque 2ème Samedi du mois, sortez vos véhicules et participer au Roadtrip du Musée Maurice Dufresne. Au programme :

Café de bienvenue à 10h15, visite du Muséede 10h30 à 12h, apéritif et repas au restaurant Chez Jeannot du Musée à 12h15, photo de groupe et remise du RoadBook à 14h, départ pour une

resa@musee-dufresne.com +33 2 47 45 36 18 https://musee-dufresne.com/musee-maurice-dufresne/agenda-et-evenement/

Dufresne

Azay-le-Rideau

dernière mise à jour : 2023-04-04 par