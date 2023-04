Rendez-vous au jardin – Visite commentée du parc paysager Rue de Pineau, 3 juin 2023, Azay-le-Rideau.

Traversé par l’Indre et composé d’allées sinueuses et d’un arboretum, le parc du château d’Azay-le-Rideau a été conçu selon les règles des parcs paysagers dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il exprime magnifiquement le goût prononcé des Marquis de Biencourt, alors propriétaires du château.

Samedi 2023-06-03 à 10:45:00 ; fin : 2023-06-04 14:45:00. 11.5 EUR.

Rue de Pineau

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Crossed by the Indre River and composed of winding paths and an arboretum, the park of the château d’Azay-le-Rideau was designed according to the rules of landscape parks in the second half of the 19th century. It magnificently expresses the pronounced taste of the Marquis de Biencourt, then owner of the castle

Atravesado por el río Indre y compuesto por senderos sinuosos y un arboreto, el parque del castillo de Azay-le-Rideau fue diseñado según las reglas de los parques paisajísticos de la segunda mitad del siglo XIX. Expresa magníficamente el marcado gusto del marqués de Biencourt, propietario del castillo en aquella época

Der Park des Schlosses Azay-le-Rideau, der vom Fluss Indre durchflossen wird und aus gewundenen Alleen und einem Arboretum besteht, wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach den Regeln der Landschaftsparks angelegt. Er ist ein wunderbarer Ausdruck des ausgeprägten Geschmacks der Marquis de Biencourt, die das Schloss damals besaßen

Mise à jour le 2023-04-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme