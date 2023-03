Déambulation Gourmande autour du shiitaké Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Catégories d’Évènement: Azay-le-Rideau

Samedi 1er avril, pas de poisson, mais rendez-vous à à la Cave des Figuiers à Cinq Mars La Pile.

Découvrez ce lieu insolite avec ses 15 km de caves exploitées comme champignonnières depuis la fin du XIXème siècle. Reprises en 2017, Jean-Marc et Victor Gauthier y cultivent des pleurotes et des shiitakés sur 2000 m2 (2 à 3 galeries).

Heure de la visite : 10h30

Durée : environ 1 heure

Rendez-vous ensuite pour une parenthèse gourmande autour des shiitakés et autres champignons au restaurant l’Epine à Azay-le-Rideau. Le Chef, Sébastien Bruzeau, Maître Restaurateur vient de décrocher le seul nouveau BIB Gourmand MICHELIN 2023 de Touraine

Heure : 12h30

Tarif (visite + déjeuner): 55€ par personne (hors boissons, à régler sur place)

Découvrez ce lieu insolite avec ses 15 km de caves exploitées en champignonnières depuis la fin du XIXème siècle. Reprises en 2017, Jean-Marc et Victor Gauthier y cultivent des pleurotes et des shiitakés terredegastronomie@gmail.com +33 6 71 89 03 98 https://automnales.addock.co/

