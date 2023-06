Dégustation et Œnologie : ateliers, journées, repas Azay-le-Rideau, Chinon, Bourgueil… Tours, 12 juin 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Dégustation, Œnologie et gastronomie: Ateliers, Journées, repas sur le thème du goût et de l’œnologie, Une équipe d’œnologues adapte l’intervention, l’organisation correspondante à votre demande. Prestations pouvant se dérouler dans le lieu de votre choix : un restaurant, une cave….

140 EUR.

Azay-le-Rideau, Chinon, Bourgueil…

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Wine-tasting, Oenology and gastronomy: Workshops, Days and meals on the theme of taste and oenology. A team of wine experts can tailor their presentation and organise activities to meet your requirements.

Propuesta de aprendizaje del gusto y degustación de vinos y alimentos, así como servicios para todo tipo de personas u organizaciones en todo lo referente a estos temas. Actividad in situ: en los domicilios de los viticultores y en las casas de vinos.

Solo para grupos, previa solicitud.

Angebote für Einführungskurse in Geschmack mit Weinprobe und Kostprobe von Nahrungsmittel sowie Dienstleistungen oder Gestaltung von Veranstaltungen in Zusammenhang mit diesen Themen. Einsatz vor Ort: bei den Winzern, Weinhäusern. Nur für Gruppen auf Anfrage.

