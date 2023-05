Artist’O Parc et marché gourmand 31-33 rue Hersent Luzarche, 30 juillet 2023, Azay-le-Ferron.

Venez découvrir la richesse de notre région avec ses artisans d’art et nos producteurs locaux..

Dimanche 2023-07-30 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-30 22:00:00. 2 EUR.

31-33 rue Hersent Luzarche

Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire



Come and discover the richness of our region with its craftsmen and our local producers.

Venga a descubrir la riqueza de nuestra región con sus artesanos y nuestros productores locales.

Entdecken Sie den Reichtum unserer Region mit ihren Kunsthandwerkern und lokalen Produzenten.

Mise à jour le 2023-05-12 par Destination Brenne