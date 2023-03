Déambulation artistique inclusive en nature Azay-le-Ferron Catégories d’Évènement: Azay-le-Ferron

Déambulation artistique inclusive en nature, 8 juillet 2023, Azay-le-Ferron
2023-07-08 15:00:00 15:00:00 – 2023-07-08
31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre

2023-07-08 15:00:00 15:00:00 – 2023-07-08 Azay-le-Ferron

Indre . 30 participants amateurs conduits par Louise Cazy, danse; Marie Coutant, expression musicale; Véronique Legangneux, clown.

30 participants amateurs conduits par Louise Cazy, danse; Marie Coutant, expression musicale; Véronique Legangneux, clown.

Co partenariat: médiathèque d'Azay-le-Ferron, Parc naturel régional d ela Brenne, et 5 structures: MAS Valençay, MAS Lureuil, MAS Targe, ADEPEI Chateauroux et Atout-Brenne Le Blanc/St-Gaultier.

bibliotheque-azayleferron@orange.fr +33 2 54 39 40 97

