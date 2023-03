Hommage à Claude Boutet Azay-le-Ferron Catégories d’Évènement: Azay-le-Ferron

2023-04-14 18:00:00

Indre . Claude Boutet nous a quittés en ce début d’année. Avec des poèmes, des chansons, des témoignages et des calligraphies composent cette hommage. La médiathèque d’Azay-le-Ferron rend hommage à Claude Boutet. bibliotheque-azaylefrron@orange.fr +33 2 54 39 40 97 Azay-le-Ferron

