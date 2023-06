Séjour Découverte de la Brenne Azay-le-ferron Azay-le-Ferron, 14 août 2023, Azay-le-Ferron.

Séjour Découverte de la Brenne 14 – 20 août Azay-le-ferron 520

Niché au cœur de la nature, le Parc Naturel de la Brenne sera un vaste laboratoire d’exploration pour les petits passionnés.

Une multitude d’activités seront proposées durant les séjours : balade 100 % nature à la découverte et recherche de traces d’animaux, jeux de piste, observation de la faune et la flore, visite d’une réserve zoologique pour découvrir le cadre de vie, le comportement et les risques d’extinction de certaines espèces, un atelier fauconnerie qui sera des plus impressionnants avec l’envol de certains rapaces.

Azay-le-ferron 35 Rue Hersent-Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire

©T.Martrou