Séjour Culture Urbaine Azay-le-ferron Azay-le-Ferron, 31 juillet 2023, Azay-le-Ferron.

Niché au cœur de la nature, le centre d’Azay le ferron sera un vaste laboratoire d’exploration pour les petits artistes en herbe.

Une multitude d’activités seront proposées durant les séjours : Atelier de création musicale, initiation au théâtre, danse urbaine ou encore écriture de rap/slam… Voici un ensemble d’activités qui permettra aux jeunes de découvrir différentes pratiques artistiques. Ces activités seront proposées sous forme d’ateliers avec des intervenants spécialisés. Les jeunes auront des temps en petits groupes afin que chacun se sente libre de s’exprimer. Des activités manuelles et artistiques seront proposées par l’équipe d’animation.

Un artiste sera présente pendant l’ensemble du séjour en résidence de création. Il accompagnera les jeunes sur certaines activités et proposera des animatrions d’expression artistique et culturelle. Il leur présentera également son métier et son univers.

Azay-le-ferron 35 Rue Hersent-Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T08:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-06T08:00:00+02:00 – 2023-08-06T23:59:00+02:00

théâtre slam