Sortie géologique – La Carrière de Ricou, 30 juin 2023, Azay-le-Brûlé.

Sortie géologique à la Carrière de Ricou, espace naturel sensible.

En contre-bas du village de Jaunay et dominant le moulin de Ricou, voici une ancienne carrière qui possède plus d’un atout : géologie, patrimoine, histoire, savoir-faire, biodiversité, vigne, panorama… cet ancien site d’extraction n’aura plus aucun secret après les explications de Didier Poncet, géologue et conservateur en chef du patrimoine.

Sur inscription

Rendez-vous sur le parking du site à Ricou..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . EUR.

Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Geological excursion to the Ricou Quarry, a sensitive natural area.

Below the village of Jaunay and overlooking the mill of Ricou, here is an old quarry that has more than one asset: geology, heritage, history, know-how, biodiversity, vineyard, panorama… this old extraction site will have no more secrets after the explanations of Didier Poncet, geologist and chief curator of heritage.

On registration

Meeting point on the parking lot of the site in Ricou.

Excursión geológica a la cantera de Ricou, un espacio natural sensible.

Por debajo del pueblo de Jaunay y con vistas al molino de Ricou, aquí hay una antigua cantera que tiene más de un activo: geología, patrimonio, historia, saber hacer, biodiversidad, viñedos, panorama… este antiguo emplazamiento de cantera dejará de tener secretos tras las explicaciones de Didier Poncet, geólogo y conservador jefe del patrimonio.

Inscripción previa

Cita en el aparcamiento del emplazamiento en Ricou.

Geologischer Ausflug zur Carrière de Ricou, einem sensiblen Naturraum.

Unterhalb des Dorfes Jaunay und oberhalb der Mühle von Ricou befindet sich ein ehemaliger Steinbruch, der mehr als einen Trumpf in der Hand hält: Geologie, Kulturerbe, Geschichte, Know-how, Biodiversität, Weinberge, Panorama… Diese ehemalige Abbaustelle wird nach den Erklärungen von Didier Poncet, Geologe und Chefkonservator des Kulturerbes, keine Geheimnisse mehr haben.

Auf Anmeldung

Treffpunkt: Parkplatz der Stätte in Ricou.

