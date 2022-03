AZAWAN à Paris (75) CAFÉ DE LA DANSE, 1 avril 2022, Paris.

CAFÉ DE LA DANSE, le vendredi 1 avril à 19:30

**ENTRE LE JAZZ ET LE CHAÂBI UNE NOTE DE SILENCE** Le projet **Azawan** est le fruit d’une rencontre entre **Khiredine Kati**, musicien de « _**Chaâbi**_ » formé en Algérie puis en France, et de **Martin Guerpin**, musicologue et musicien de jazz formé en France et aux Etats-Unis. ​ “_Nous avons pris conscience du fait que la rencontre du jazz et du Chaâbi,à priori incongrue, pouvait en réalité donner lieu à une musique originale, une musique fidèle aux traditions musicales algéroises, mais en même temps susceptible de les faire évoluer._” – * Un concert annoncé dans l’Agenda du Collectif Musiques et Danses du Monde en Ile de France –

CAFÉ DE LA DANSE 05 Passage Louis-Philippe 75011 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T19:30:00 2022-04-01T22:00:00