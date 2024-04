Azania Noah chante pour la Sierra Leone Autre lieu Genève, jeudi 30 mai 2024.

Dons pour « Education for All » – 50 CHF et 100 CHF

Début : 2024-05-30T18:30:00+02:00 – 2024-05-30T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-30T18:30:00+02:00 – 2024-05-30T21:00:00+02:00

18h30 : Cocktail de bienvenue

19h30 : Ouverture et concert

Azania Noah présentera un concert exclusif en faveur de l’éducation pour tous. Invitez vos amis et votre famille à venir profiter de cette magnifique performance pour soutenir cette cause importante !

Originaire de Sierra Leone, en Afrique de l’Ouest, cette artiste multiculturelle primée est née et a grandi aux États-Unis et en Suisse. Azania Noah a chanté dans des salles prestigieuses, dont le célèbre « Blue Note Jazz Club » et le légendaire « Apollo » à New York, ainsi que dans de grands festivals de musique. Elle a récemment participé à l’émission « The Voice » en France.

Philanthrope convaincue, Azania a toujours eu à cœur de répondre aux besoins des enfants de Sierra Leone. Depuis la guerre civile qui a duré 11 ans, l’accès à une éducation de qualité, et l’achèvement de la scolarité restent des défis pour les enfants. Ces facteurs sont aggravés par la pauvreté, les longues distances à parcourir pour se rendre à l’école, la discrimination de genre et les grossesses chez les adolescentes. Azania a été touchée d’apprendre l’existence de l’organisation « Education For All » (EFA) qui permet aux enfants d’accéder à l’éducation dans certaines des communautés rurales les plus isolées de la Sierra Leone. Plus d’informations ici (site en anglais) : azania.com

À propos de « Education for All »

L’objectif de cette ONG est d’atteindre les communautés isolées de la Sierra Leone rurale afin de permettre à tous les enfants d’accéder à l’éducation. Elle encourage les familles à envoyer leurs enfants à l’école, en particulier les filles qui sont souvent marginalisées, parraine les meilleurs élèves et accorde des bourses annuelles aux élèves dont les parents n’en ont pas les moyens.

En plus d’offrir une éducation de qualité, le projet vise à proposer des cours d’alphabétisation et de formation professionnelle aux adultes et aux jeunes adultes pour les aider à apprendre un métier afin d’améliorer leur qualité de vie et de réduire la pauvreté et la famine dans leur communauté.

Azania Noah