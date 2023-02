Azais, atelier ouvert Azais L’ESCARGOT TRANQUILLE Origné Catégories d’Évènement: Mayenne

Azais, atelier ouvert 31 mars – 2 avril Azais L'ESCARGOT TRANQUILLE, Origné. Je vous ouvre les portes de mon atelier de bijouterie à Origné. Venez découvrir mon univers dans un bâtiment en terre paille auto construit. A l'occasion des JEMA, venez découvrir mon travail d'artisane bijoutière au sein de mon atelier autoconstruit en terre paille.

Passionnée par le travail de la matière, j’ai commencé à me former aupres d’une artisane bijoutière en 2011.

Depuis, je continue de perfectionner mes techniques et apprentissages.

“L’Escargot Tranquille“, ma premiere marque de bijoux, a vu le jour en octobre 2019.

En fevrier 2022, AZAIS est née avec comme objectif d’intégrer les métiers d’artisans d’art.

Processus : j’utilise des plaques de laiton, cuivre ou aluminium (issus de récupération) pour créer des bijoux uniques.

Je crée de très petites séries ou des piéces uniques. Je peux aussi travailler sur commande.

Toutes les pieces des bijoux sont créées à la main à l’atelier.

Lors de votre visite, vous pourrez m’observer pendant mon travail.

Je vous presenterai mes outils et leurs utilités.

Des bijoux seront également exposés.

Au plaisir de vous accueillir dans une Petite Cité de Caractère.

