Musique sensible, aérienne, ivre de liberté, Azadi souffle d’une voix si singulière, presque hypnotique un langage universel. Né d’une rencontre artistique entre Camille Saglio et Madeleine Cazenave en 2016, Azadi a décidé d’ouvrir plus grand ses ailes et accueille Gurvan L’Helgoualc’h et Xavier Pourcher. Azadi offre un voyage flirtant sur les rives de contrées inexplorées.

[Cie Anaya]

Camille Saglio: Cant, oud, n’goni, composition

Madeleine Cazenave: Piano, composition

Xavier Pourcher: Claviers, machines

Gurvan L’Helgoualc’h: Basse, batterie

