AZADI Nort-sur-Erdre, 9 juin 2021-9 juin 2021, Nort-sur-Erdre. AZADI 2021-06-09 20:30:00 – 2021-06-09 21:30:00 Route d’Héric CAP NORT

Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique Au son du piano, du oud, du n’goni, de la sansula et d’une voix envoûtante, vous avez là l’occasion de découvrir l’univers d’un projet musical libre de toute contrainte, si ce n’est celle du plaisir de l’auditeur. Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous porter par la musique ! Cie ANAYA // Tout public

Avec le soutien de Musique et Danse en Loire Atlantique dans le cadre du dispositif Traverses et en partenariat avec FIP.

