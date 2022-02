Azadi / Cie Anaya Le Champilambart, 4 mars 2022, Vallet.

Azadi / Cie Anaya

Le Champilambart, le vendredi 4 mars à 20:00

Azadi vous invite à une traversée imaginaire et poétique du monde, planant loin au-dessus des genres, des dogmes et des frontières. Laissez-vous embarquer par ces sons envoûtants et par la voix haut perchée de Camille Saglio qui vous susurre les mots d’une langue inventée. Le théâtre d’ombres de Philippe beau sera le point d’orgue de ce voyage musical, offrant un véritable cinéma d’ombres où les silhouettes se créent au rythme des mouvements grâcieux et fluides des doigts qui s’entrelacent. **La presse en parle** : Sans esbroufe ni simagrées, leurs mélodies tissées au fil de l’air se jouent de tous les registres et de tous les territoires pour composer un authentique hymne à la vie poétique. _Les Tombées de la Nuit_

De 10 à 16€

Au départ duo, né de la rencontre entre Camille Saglio (chant, guitare et oud) et de Madeleine Cazenave (pianiste), Azadi est aujourd’hui quartet …

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet Loire-Atlantique



