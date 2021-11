Az : Exister Compagnie du Café-Théâtre, 4 novembre 2021, Nantes.

2021-11-04 Représentations du 2 au 6 novembre 2021 à 21hdans la petite salle de la Compagnie du Café-Théâtre

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non 17 € à 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 2 au 6 novembre 2021 à 21hdans la petite salle de la Compagnie du Café-Théâtre

One man show. A 23 ans, Az a une vision de la vie bien à lui et un style unique en son genre. Ce passionné de musique est rapidement repéré sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos qui caricaturent chanteurs et rappeurs en tout genre, c’est sur scène qu’il s’accomplie pleinement maniant le verbe et la vanne avec une nonchalance qui fait son succès. Elégant, Az capte notre attention avec légèreté et charme, De préparateur de commandes aux soirées branchées parisiennes Az raconte son parcours avec autodérision. Il aborde des sujets atypiques sur scène, comme l’hypocrisie des découverts accordés par les banques, et à la fois des faits de vie quotidiens. Des situations comme une commande au Mac drive qui se transforme en véritable enfer, mais il sait aussi utiliser l’ironie lorsqu’il parodie les interventions des journalistes de chaînes infos. La musique qui l’a fait connaître sur les réseaux sociaux est aussi à l’honneur dans ce spectacle et c’est à travers plusieurs parodies musicales que Az vous explique sa vision de la nouvelle génération de chanteurs. Mise en scène : Laurent Junca Durée : 1h

Compagnie du Café-Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com