AZ EN RODAGE THEATRE VICTOIRE Bordeaux, vendredi 29 mars 2024.

AZ, cet humoriste singulier, défie toute classification. Tour à tour nonchalant et explosif, il dissèque avec élégance et objectivité notre société actuelle, exposant sa fragilité avec un style qui lui est propre. Il nous confronte à notre réalité, empreint d’un cynisme rafraîchissant qui invite à la réflexion. Comédien, réalisateur, chroniqueur, il excelle à dénicher des sujets originaux, parfois sous nos yeux sans que nous les percevions, et nous les rappelle avec brio.Auteur de son propre parcours, c’est sur scène qu’il a amorcé sa trajectoire et qu’il revient aujourd’hui avec un tout nouveau spectacle.

Tarif : 20.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-29 à 21:30

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33