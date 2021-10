Ayyuka • Goodbye Meteor • Vincent Bricks / Supersonic SUPERSONIC, 15 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 15 octobre 2021

de 19h à 23h

gratuit

AYYUKA

Actifs depuis 2001 le groupe AYYUKA, originaire d’Istanbul, fut l’un des premiers à regarder dans le rétroviseur de la musique turque des années 70. Sans tomber dans la rétro-mania, ils réincarnent le Rock Psychédélique turc avec un son qui leur est propre. Les inspirations de Dick Dale, John Fursciante et de leurs héros locaux Erkin Koray et Orhan Gencebay recentrent leur musique autour de la guitare électrique, mais leur fascination pour la musique de films et l’improvisation apporte des rebonds inattendus à leur morceaux.

GOODBYE METEOR

100% instrumental, Goodbye Meteor s’inspire des paysages du Nord de la France. Le groupe propose un post rock atmosphérique mélangeant sonorités cinématographiques et rock british, qui pourrait se situer entre Mogwai et Interpol.

VINCENT BRICKS

Vincent Bricks, songwriter à la culture indé anglo-saxonne sera entouré de son band sur scène pour donner vie à d’authentiques chansons pop sous influence psychédélique.

Le clip du 1er single de l’EP à venir sortira le jour du concert au Supersonic.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/64ueNnFja

