Repas de la fête des fraises à l'Auberge du Broc

Ayssènes

Repas de la fête des fraises à l’Auberge du Broc, 27 mai 2023, Ayssènes. Participez à un repas de la fête des fraises à l’Auberge du Broc !.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 . 22 EUR. Ayssènes 12430 Aveyron Occitanie



Participate in a strawberry festival meal at the Auberge du Broc! Participe en una comida de la Fiesta de la Fresa en el Auberge du Broc Nehmen Sie an einem Erdbeerfestessen in der Auberge du Broc teil!

