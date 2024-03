AYRON JONES L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex, samedi 22 juin 2024.

Explosive » est sans aucun doute le terme adéquat pour qualifier la musique d’Ayron Jones, chanteur/guitariste originaire de Seattle, la ville qui a vu naître Jimi Hendrix, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden.Né en 1986, Ayron Jones semble être destiné à se tailler une place de choix sur la scène rock contemporaine. Le guitariste-chanteur est lancé pour reprendre le flambeau d’artistes qui ont permis de tordre le cou au rêve américain – Nirvana, Pearl Jam, Rage Against The Machine pour ne citer qu’eux. Avec des chansons remplies d’émotions brutes, Jones s’est forgé une solide réputation dans le nord-ouest du Pacifique, s’est imposé à Seattle, et s’est attiré les faveurs de l’élite musicale de la ville, notamment Duff McKagan et Mike McCready.Sorti courant 2021, son album Child of the State suinte le blues, le grunge, la soul.Doté d’un incroyable son de guitare allié à une manière de chanter à fleur de peau, Ayron Jones a fait grosse impression lors de son premier concert en Europe en novembre dernier, et lors de sa tournée à travers toute la France. Solidays, le Hellfest, les Papillons de Nuit entre autres.Le guitariste prodige, dont la réputation ne fait que croitre, a assurer la première partie des Rolling Stones en juillet 2022 à l’Hippodrome Paris Longchamp, et vient de clôturer une tournée de 10 dates en France en novembre.Les critiques et le public sont unanimes, une légende est en train de naitre …

Tarif : 25.30 – 25.30 euros.

Début : 2024-06-22 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’Empreinte 301, Avenue de l’Europe 77547 Savigny Le Temple Cedex 77