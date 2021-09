Ayo + Oma Jali Théâtre des Louvrais, 30 septembre 2021, Pontoise.

Ayo + Oma Jali

Théâtre des Louvrais, le jeudi 30 septembre à 20:30

Dans le cadre du Festival Passworld ◾️ Ayo Ayo enchaîne depuis plus de dix ans les succès folk-soul avec une précieuse touche de fraîcheur. S’il y a bien une artiste unanimement reconnue pour sa générosité en concert, c’est elle. Chaque date d’Ayo implique en effet de nombreux échanges en français avec les spectateurs. Le plus souvent, elle n’hésite pas non plus à quitter la scène pour venir chanter au milieu de son public. Il faut dire que depuis ses débuts très remarqués en 2006 avec l’album «Joyful» et l’entêtant hit «Down on my knees», l’artiste folk-soul allemande enchaîne les succès avec une grande sincérité. L’artiste fait son grand retour en 2020 avec un nouvel ROYAL ! Facebook : [[https://www.facebook.com/AyoMusicOfficial/](https://www.facebook.com/AyoMusicOfficial/)](https://www.facebook.com/AyoMusicOfficial/) Youtube : [[https://www.youtube.com/user/ayo](https://www.youtube.com/user/ayo)](https://www.youtube.com/user/ayo) ◾️ Oma Jali (1ère partie) Oma Jali est une artiste aux multiples facettes. Native de Cergy, cette auteure / compositrice / interprète a su se démarquer en 2016 lors de son passage sur the voice 5 en revisitant le titre “Money for nothing” des Dire Staight sur un fond trap/ rock. En 2017, elle devient la frontwoman des The Noface, en compagnie des 4 musiciens de Skip the Use. Ensemble, ils sillonnent les festivals et sortent “Chapter One” , un album resoluement rock qu’elle co- écrit et compose en apportant sa touche hip-hop / soul / reggae. Aujourd’hui, Oma Jali se lance en solo et nous emmène dans son univers coloré aux sonorités reggae / hip hop / soul. Facebook : [www.facebook.com/OmaJaliOfficiel](http://www.facebook.com/OmaJaliOfficiel) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ◾️ TARIFS ◾️ Tarif pré-vente : 30€ Tarif Abonné Forum : 25€ ◾️ INFOS PRATIQUES ◾️ Adresse : Points communs – Théâtre des Louvrais Place de la Paix 95300 Pontoise Infos : [www.leforum-vaureal.fr](http://www.leforum-vaureal.fr) 01 34 41 93 20

Tarif pré-vente : 30€ Tarif Abonné Forum : 25€

Ayo + Oma Jali | Concert à Points communs – Théâtre des Louvrais

Théâtre des Louvrais Pontoise Pontoise Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T20:30:00 2021-09-30T23:30:00