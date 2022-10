Ayo / Noces (1ère partie) Beauvais, 17 novembre 2022, Beauvais.

Ayo / Noces (1ère partie)

203 Rue de Paris Beauvais Oise

2022-11-17 – 2022-11-17

Beauvais

Oise

5 5 10 Ayo enchaîne depuis plus de dix ans les succès folk-soul avec une précieuse touche de fraîcheur. S’il y a bien une artiste unanimement reconnue pour sa générosité en concert, c’est elle. Chaque date d’Ayo implique en effet de nombreux échanges.

Il faut dire que depuis ses débuts très remarqués en 2006 avec l’album «Joyful» et l’entêtant hit «Down on my knees», l’artiste folk-soul allemande enchaîne les succès avec une grande sincérité. AYO sera accompagnée par un pianiste pour son passage à la Maladrerie.

Dans le cadre du festival Haute Fréquence, organisé par la Région Hauts-de-France.

maladrerie@beauvaisis.fr +33 3 44 15 67 62 https://www.youtube.com/watch?v=NZOJsIlAgpE&feature=emb_title

