AYO EN CONCERT Valras-Plage, 11 novembre 2021, Valras-Plage.

AYO EN CONCERT Valras-Plage

2021-11-11 – 2021-11-11

Valras-Plage Hérault

Retrouvez la chanteuse Ayo : une artiste sensible et attachante qu’il ne faut pas manquer !

Gratuit.

Billetterie au Palais de la mer.

Aucune réservation téléphonique.

Nombre de places limité

Pass Sanitaire obligatoire.

La billetterie sera ouverte les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 16h30, ainsi que les samedis 18 et 25 septembre, 2, 9 et 16 octobre de 9h à 12h.

Retrouvez la chanteuse Ayo : une artiste sensible et attachante qu’il ne faut pas manquer !

Gratuit.

Billetterie au Palais de la mer.

Aucune réservation téléphonique.

Nombre de places limité

Pass Sanitaire obligatoire.

La billetterie sera ouverte les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 16h30, ainsi que les samedis 18 et 25 septembre, 2, 9 et 16 octobre de 9h à 12h.

+33 4 67 32 33 33

Retrouvez la chanteuse Ayo : une artiste sensible et attachante qu’il ne faut pas manquer !

Gratuit.

Billetterie au Palais de la mer.

Aucune réservation téléphonique.

Nombre de places limité

Pass Sanitaire obligatoire.

La billetterie sera ouverte les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 16h30, ainsi que les samedis 18 et 25 septembre, 2, 9 et 16 octobre de 9h à 12h.

Valras-Plage

dernière mise à jour : 2021-09-14 par