AYO Carré Sévigné, 7 janvier 2022, Cesson-Sévigné.

AYO

Carré Sévigné, le vendredi 7 janvier 2022 à 20:00

Ayo, depuis ses débuts très remarqués en 2006 avec l’album Joyful et l’entêtant hit Down on my knees, enchaîne les succès avec une grande sincérité. Des mélodies simples, qui vont droit au cœur, un timbre affirmé, un sens du rythme lancinant, Royal est à la fois un nouveau départ et un retour aux sources, guidé par la foi instinctive d’Ayo. Produit par le guitariste Freddy Koella (Bob Dylan, Lhasa…), ses textures acoustiques réchauffent le cœur. Avec ce sixième album, elle se livre sans fard et chante l’amour, la fidélité, l’espoir et dénonce l’injustice avec toujours la même fraîcheur. Un chant profond et doux, une spiritualité ardente, une beauté radieuse : la chanteuse Ayo, de retour avec l’album Royal, est une des plus fascinantes voix de la folk. La Croix

De 34€ à 30€

Auteure, compositrice et interprète, Ayo est de ces artistes dont la grâce vous laisse sans voix.

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson Sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-07T20:00:00 2022-01-07T21:30:00