L’association Aymon Folk Festival organise la 23ème édition du Aymon Folk Festival sur la platelle des 4 Fils Aymon, lieu de légende et célèbre site bognysien. Rendez-vous les 8 et 9 juillet 2022 pour la 23e édition du Aymon Folk Festival à Bogny-sur-Meuse ! La joie et la bonne humeur seront au rendez-vous, on espère que le soleil et vous aussi ! ☀️ Toujours un espace camping gratuit pour les festivaliers ! Et des navettes PMR pour que tout le monde soit de la fête ! ♿️ Plus d’infos sur le site : www.aymonfolkfestival.fr TARIFS Billet 1 jour (Vendredi ou Samedi)- Tarif réduit : 15€* jusqu’au 1er avril – en ligne – quantité limitée- Tarif réduit : 20€* du 2 avril au 18 juillet en ligne et point de vente – Tarif normal : 23€* à partir du 18 juillet en ligne et sur place- Gratuit pour les -12 ansPass 2 jours- Tarif réduit : 28€* jusqu’au 1er avril – en ligne – quantité limitée- Tarif réduit : 33€* du 2 avril au 18 juillet en ligne et point de vente- Tarif normal : 36€* à partir du 18 juillet en ligne et sur place- Gratuit pour les -12 ans* frais de location non inclusRejoignez nous également sur Twitter et Instagram : @Aymon_Folk et @aymonfolkfestival

info@aymonfolk.com http://www.aymonfolkfestival.fr/

