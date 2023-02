Aymeric Lompret – YOLO (Tournée) LES ARCS QUEVEN Catégories d’Évènement: Morbihan

Quéven

Aymeric Lompret – YOLO (Tournée) LES ARCS, 15 avril 2023 00:00, QUEVEN. Aymeric Lompret – YOLO (Tournée) Aymeric Lompret. Un spectacle à la date du 2023-04-15 au 2023-05-14 20:30. Tarif : 27.0 27.0 euros. LES ARCS QUEVEN Morbihan . NG PRODUCTIONS (Lic. 3-1001637) en accord avec LA PROD présente ce spectacle Après son dernier spectacle, “Tant pis”, Aymeric Lompret revient sur scène et ça c’est, Tant mieux . Auteur, interprète : Aymeric Lompret Age minimum requis : 13 ansTarif réduit destiné aux personnes sans emploi / étudiants sur présentation d’un justificatif en cours de validité.Réservation PMR : 03 81 54 20 47. Aymeric Lompret Votre billet est ici. NG PRODUCTIONS (Lic. 3-1001637) en accord avec LA PROD présente ce spectacle Après son dernier spectacle, “Tant pis”, Aymeric Lompret revient sur scène et ça c’est, Tant mieux . Auteur, interprète : Aymeric Lompret Age minimum requis : 13 ans

Tarif réduit destiné aux personnes sans emploi / étudiants sur présentation d’un justificatif en cours de validité. Réservation PMR : 03 81 54 20 47 Votre billet est ici.

Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Quéven Autres Lieu LES ARCS Adresse 9, rue de la gare Ville QUEVEN Tarif 27.0-27.0 euros lieuville LES ARCS QUEVEN Departement Morbihan

LES ARCS QUEVEN Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/queven/

Aymeric Lompret – YOLO (Tournée) LES ARCS 2023-04-15 was last modified: by Aymeric Lompret – YOLO (Tournée) LES ARCS LES ARCS 15 avril 2023 00:00 LES ARCS QUEVEN

QUEVEN Morbihan