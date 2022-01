Aymeric Lompret Théâtre Sébastopol, 19 mai 2022, Lille.

On l’a vu dans « On ne demande qu’à en rire » et même ceux qui ne demandaient rien ont ri. On le retrouve dans l’éminent plateau des Insolents aux côtés de Blanche Gardin et Pierre-Emmanuel Barré (sans oublier Dedo, Antoine Schoumsky et Bruno Hausler). Il est actuellement chroniqueur chez « Par Jupiter », sur France Inter. Bref, Aymeric Lompret est présent, tiens c’était d’ailleurs le titre de son premier spectacle. Le deuxième s’appelle « Tant pis » et il continue à se conjuguer au présent. Actuel, parfois féroce, faussement naïf car souvent une vanne peut en cacher une autre. Aymeric Lompret, c’est l’Auguste qui aurait mangé le clown blanc, c’est l’hôpital qui se fout de la charité. C’est l’humoriste libéré de toutes les conventions, celui qui n’a pas la pêche ni l’envie d’y aller. Et si vous aimez les blagues anodines et les amuseurs complaisants, alors tant pis.

