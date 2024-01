AYMERIC LOMPRET – DOULLY HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar, dimanche 1 décembre 2024.

AYMERIC LOMPRET : « Vous avez pas vu mon chien ?C’est un carlin. C’est mignon les carlins mais ça meurt jeune parce qu’on les sélectionne génétiquement pour que le museau soit le plus petit possible. Alors ils crèvent d’insuffisance respiratoire…Quand il s’agit de faire chier, le cerveau humain c’est une belle machine »DOULLY : Présentatrice punk à « la voix de clochard » de Groland, mais aussi chroniqueuse sur France Inter dans l’émission de Charline Vanhoenacker “C’est encore nous”… Doully est passée maître du stand-up en racontant notamment avec une aisance et une drôlerie bluffantes son passé d’ex-junkie aux mille et une vies (go-go danseuse, barmaid, dame pipi, doubleuse de porno, créatrice de prêt-à-porter, prof de français en Espagne, etc, etc…), mais aussi sa sobriété…

Tarif : 37.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-12-01 à 20:00

Réservez votre billet ici

HALLE AUX VINS – PARC EXPO AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68