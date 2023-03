Visite guidée Voyage à travers le temps dans le Grand-Paradis Aymavilles, 25 mars 2023, Aymavilles.

Accompagnés d’un guide conférencier, passionnés et curieux découvriront l’énigmatique crypte de l’église Saint-Léger à Aymavilles, le formidable site de Châtel-Argent à Villeneuve et le surprenant château d’Introd avec ses dépendances.

Activité organisée par la Fondation Grand-Paradis.

Visites aux horaires suivants, selon deux itinéraires possibles :

9h30 Rendez-vous des participants devant l’église Saint-Léger et visite de la crypte, suivie d’une visite de la forteresse de Châtel-Argent. L’après-midi, visite du château d’Introd et de la laiterie du Plan d’Introd.

10h Rendez-vous des participants à la billetterie pour la visite du château d’Introd et de la ferme laitière du Plan d’Introd. L’après-midi, visite de la forteresse de Châtel-Argent et de la crypte Saint-Léger.

Les participants devront se déplacer d’un site à l’autre par leurs propres moyens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T09:30:00+01:00 – 2023-03-25T11:00:00+01:00

